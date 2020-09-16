Видео: на Торжковской улице петербурженка на Mini Cooper сбила мотоциклиста

Мотоциклиста госпитализировали в больницу.

В Приморском районе на Торжковской улице петербурженка на Mini Cooper сбила мотоциклиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 13 июля.

На кадрах, предоставленных источником, можно увидеть, что петербурженка сбила мотоциклиста во время разворота. В результате столкновения мотоциклиста отбросило на асфальт, на котором он ещё несколько раз перевернулся.

По словам очевидцев происшествия, мотоциклист жив. Позже на место прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала мужчину. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на трассе "Вырица - Пустошка" мотоциклист погиб из-за нарушения ПДД.

Видео: Piter.tv