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На трассе "Вырица - Пустошка" мотоциклист погиб из-за нарушения ПДД
Вчера, 13:05
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На трассе "Вырица - Пустошка" мотоциклист погиб из-за нарушения ПДД

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Смертельное ДТП произшло в Гатчинском районе

ГИБДД Гатчинского района расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, закончившегося смертью на трассе "Пустошка-Вырица". 11 июля примерно в 21 час на восьмом километре трассы мотоциклист выехал на дорогу прямо навстречу движущемуся автомобилю Volkswagen Tiguan. 

Машина сбила мотоцикл, и от полученных травм мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, скончался еще до прибытия скорой помощи. 

Ранее мотоциклистка погибла в Красном Селе, вылетев из седла. 

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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