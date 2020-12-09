На трассе "Вырица - Пустошка" мотоциклист погиб из-за нарушения ПДД

Смертельное ДТП произшло в Гатчинском районе

ГИБДД Гатчинского района расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, закончившегося смертью на трассе "Пустошка-Вырица". 11 июля примерно в 21 час на восьмом километре трассы мотоциклист выехал на дорогу прямо навстречу движущемуся автомобилю Volkswagen Tiguan.

Машина сбила мотоцикл, и от полученных травм мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, скончался еще до прибытия скорой помощи.

Ранее мотоциклистка погибла в Красном Селе, вылетев из седла.

Фото: Pixabay