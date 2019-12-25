Мотоциклистка погибла в Красном Селе, вылетев из седла

Очевидно, скорость была немаленькая, потому что тело погибшей обнаружили в 200 метрах от места аварии.

Утром 12 июля в Красном Селе на проспекте Ленина произошло смертельное ДТП. За рулем мотоцикла была женщина, которая, по предварительной информации, не справилась с управлением. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, от полученных травм петербурженка скончалась на месте. Очевидно, скорость была немаленькая, потому что тело погибшей обнаружили в 200 метрах от места аварии.

Выясняются обстоятельства ДТП.

На прошлой неделе в Ленобласти в ДТП погиб пассажир снегоболотохода.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село