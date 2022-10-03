Аферист, похитивший у москвички 3,8 млн рублей под предлогом удаления интимных фото, задержан полицией

Преступник взял деньги за услугу, которую не собирался выполнять.

Мошенник, похитивший у жительницы российской столицы 3,8 млн рублей под предлогом удаления интимных фотографий, задержан правоохранительными органами. В пресс-службе полиции по городу уточнили, что жертвой обмана оказалась 23-летняя девушка. За денежное вознаграждение злоумышленник пообещал ей удалить с одного из сайтов в Интернете её снимки интимного характера. Потерпевшая перевела требуемую аферистом сумму, однако порочащая её честь и достоинство информация так и не исчезла с онлайн-ресурса. Оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его в подмосковном городе Одинцово. По предварительным сведениям, преступник заранее знал о том, что никаких операций на сайте произвести не сможет. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по личному усмотрению. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа