Актер сериалов "След" и "Глухарь" Евгений Дербышев погиб на СВО

Дербышев перестал выходить на связь в 2024 году.

Актер театра и кино Евгений Дербышев погиб в ходе специальной военной операции. Около двух лет о нем не было никакой информации, сообщили aif.ru в его окружении.

Собеседник издания рассказал, что Дербышев перестал выходить на связь с близкими в 2024 году. Долгое время актер числился пропавшим без вести. Недавно его родственники получили свидетельство о смерти.

Евгений Дербышев заключил контракт с Минобороны РФ в июне 2024 года и ехал в зону боевых действий. Согласно данным из свидетельства о смерти, военнослужащий погиб 7 июля 2024 года в поселке Новоселовское в Луганской области.

Дербышев родился 4 февраля 1968 года в Свердловске. После окончания Екатеринбургского государственного театрального института он пришел служить в Театр-студию А. Степанова.

После переезда в Москву актер начал строить свою карьеру в кино. Он снялся в 42 фильмах и сериалах, среди них "Александровский сад", "Глухарь", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Я покажу тебе Москву", "След", "Пятницкий" и "Склифосовский".

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Фото: Magnific