"Пишите громче". Звезда "Глухаря"отреагировал на сообщения о потере слуха

Он предположил, что слухи возникли после его визита в поликлинику.

Актер Владислав Котлярский, сыгравший роль Стаса Карпова в сериале "Глухарь", иронично отреагировал на сообщения о своих проблемах со слухом. Артист поделился своим мнением с телеканалом 360.ru.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 53-летний актер временно лишился слуха. Поэтому ему пришлось обратиться к врачу, кроме того его беспокоили головные боли и слабость.

У лора выяснилось, что слуховые проходы Котлярского забились серными массами. После процедуры слух к нему вернулся.

Пишите громче, вас очень плохо слышно! Шучу, все хорошо Владислав Котлярский, артист

Он предположил, что слухи возникли после его визита в поликлинику. Также Котлярский поделился своими планами, сейчас актер готовится к запуску сериала "Смерш-4", где он играет вместе с Игорем Петренко.

Ранее мы сообщали, что известный по роли Лени Голубкова актер Владимир Пермяков перенес операцию на глазах.

Фото: Piter.tv