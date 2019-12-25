Актера из сериала "След" приговорили к двум годам условно

Весной этого года он угрожал ножом сотруднику Военной автомобильной инспекции.

Таганский суд Москвы приговорил к двум годам условно актера Андрея Лаврова. Об этом информирует пресс-служба суда.

По данным следствия, в марте текущего года Лавров в Москве подошел к инспектору Военной автомобильной инспекции с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Лавров дал признательные показания. Его мотивы неизвестны.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил актера к двум годам условного срока.

Лавров известен по телевизионному сериалу "След", в котором он исполнил роль капитана Котова. Кроме того, он принял участие в таких проектах, как "Братья по-разному", "СОБР", "Балабол" и других.

Ранее мы сообщали, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался смягчить приговор актеру Михаилу Ефремову.

Фото: Instagram / andrey_lavroff