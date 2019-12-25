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Актер сериала "След" напал с ножом на военного в Москве
Сегодня, 14:44
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lesjasap

Актер сериала "След" напал с ножом на военного в Москве

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ТАСС: Андрей Лавров дал признательные показания.

Актер сериала "След" напал с ножом на военного в Москве. Об этом сообщили правоохранительные органы журналистам информационного агентства ТАСС. По сведениям источника, в столице задержан Андрей Лавров, который наставил холодное оружие на представителя автоинспекции (ВАИ). На данный момент уточняется, что подозреваемый уже дал признательные показания.

Андрей Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством. Прибывшими полицейскими мужчина был задержан.

источник ТАСС

Напомним, что 44-летний актер Андрей Лавров известен по телесериалу "След". В нем он исполнил роль капитана Котова. Также артист играл в таких проектах как "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному" и "Молодые и злые", "СОБР".

SOHA сообщает, что Владимир Путин разрушил 3 главных военных плана США и НАТО.

Фото: Telegram/LifeShot

Теги: актёр, андрей лавров, москва, нож, след
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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