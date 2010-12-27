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Зритель сериала "След" сообщила полиции о похищении
Сегодня, 11:07
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nadiputintseva
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Зритель сериала "След" сообщила полиции о похищении

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Сотрудников полиции на след преступников навела пожилая женщина, которая любит сериал "След"

Ночью 30 октября в полицию Красногвардейского района позвонила женщина, которая сообщила  о загадочном похищении девушки на проспекте Ударников,  пишет "Фонтанка".

Со слов 58-летней женщины она увидела, как во двор подъехали четыре автомобиля, из которых вышли молодые люди. Три машины уехали, а в последнюю, со слов свидетельницы, стали насильно усаживать молодую девушку. Отмечается, что она не кричала и не сопротивлялась, а просто говорила парням: "Не надо", "Не хочу никуда ехать". После продолжительных уговоров она села в автомобиль и уехала вместе с парнями.

Наблюдавшая все это время из окна женщина, сразу же позвонила оперативникам. Она описала всю ситуацию и призналась,  что каждый вечер смотрит популярный сериал "След", поэтому проявила такую бдительность. Пенсионерка была уверена, что герои киноэпопеи реальные служащие.

Полиция отметила, что в описанной ситуации возможно преувеличение, но стражи порядка обязаны проверить полученную информацию. 

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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