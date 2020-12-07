Моргенштерн пришел на передачу "Давай поженимся" на Первом канале

Артист предстал перед зрителями в непривычном для себя виде: в белой рубашке, черных брюках и галстуке.

Ведущая "Давай поженимся" на Первом канале Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram видео с необычным гостем. На шоу пришел известный рэпер Моргенштерн.

Музыкант предстал перед зрителями в непривычном для себя виде: в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Обычно его образ можно назвать весьма эпатажным. На видеозаписи видно, как Моргенштерн выплясывает вместе с девушкой (вероятно, невестой) на сцене. После он поправляет расческой свою прическу.

Пока не известно, в каком качестве пришел Моргенштерн на программу "Давай поженимся". Когда выйдет выпуск с его участием в эфир Первого канала, не уточняется.

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Видео: Instagram / _larisa_guzeeva_