  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:00
124
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Моргенштерн пришел на передачу "Давай поженимся" на Первом канале

0 0

Артист предстал перед зрителями в непривычном для себя виде: в белой рубашке, черных брюках и галстуке.

Ведущая "Давай поженимся" на Первом канале Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram видео с необычным гостем. На шоу пришел известный рэпер Моргенштерн.

Музыкант предстал перед зрителями в непривычном для себя виде: в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Обычно его образ можно назвать весьма эпатажным. На видеозаписи видно, как Моргенштерн выплясывает вместе с девушкой (вероятно, невестой) на сцене. После он поправляет расческой свою прическу.

Пока не известно, в каком качестве пришел Моргенштерн на программу "Давай поженимся". Когда выйдет выпуск с его участием в эфир Первого канала, не уточняется.

Ранее мы писали, что рэпер Скриптонит стал самым популярным музыкантом в России по версии Apple Music.

Видео: Instagram / _larisa_guzeeva_

Теги: давай поженимся, лариса гузеева, моргенштерн
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии