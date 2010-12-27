Участника "Давай поженимся" из Петербурга заподозрили в педофилии

На него пожаловалась соседка.

В Северной столице задержали участника шоу "Давай поженимся" по подозрению в педофилии, сообщила "Фонтанка".

Во время своего участия в телевизионной передаче петербуржец представлялся как владелец небольшого отеля. Данные СПАРК эту информацию не подтверждают. Также рассказывается, что на досуге предприниматель посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса.

На мужчину пожаловалась 33-летняя соседка. Женщина рассказала полиции об общении мужчины с ее семилетней дочерью. Разврат происходил в квартире мужчины. "Жених" привлек еще одну девочку одиннадцати лет. Есть подозрения, что также он знакомился с детьми на улице и заманивал их в квартиру подарками.

Отмечается, что 42-летнего гражданина задержали 23 августа на проспекте Косыгина. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге детский магазин обокрали на 111 тысяч рублей.

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