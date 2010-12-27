В Петербурге детский магазин обокрали на 111 тысяч рублей

Воров разыскивает полиция.

В пятницу, 23 августа, директор детского магазина на Пролетарской улице заявил о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 17 августа из торгового зала магазина неизвестные похитили детскую одежду. Злоумышленники зашли под видом покупателей. Общая стоимость кражи составляет 111 479 рублей по закупочной стоимости.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Красногвардейском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего отца.

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