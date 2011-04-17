Врач объяснил, как связаны постоянный мороз и психические расстройства

По словам эксперта, организм очень восприимчив к перепадам температур.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, как связаны постоянный мороз и психические расстройства. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, организм очень восприимчив к перепадам температур. Он подчеркнул, что для жителей России вошло в норму одеваться тепло с начала осени. Кондрахин отметил, что русского человека скорее удивит теплая зима, чем аномальные морозы.

При этом врач добавил, что в регионах, где температуры всегда низкие, есть риск психических нарушений. Кондрахин добавил, что люди могут столкнуться с перенапряжением психики, если они будут постоянно нагревать помещение. Эксперт пояснил, что человек перманентно чувствует себя некомфортно.

Фото: Piter.tv