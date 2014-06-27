  1. Главная
Предоставление соцпомощи малоимущим россиянам захотели упростить
Сегодня, 11:35
Депутаты внесли документ на рассмотрение в Госдуму.

Партия "Справедливая Россия — За правду" призвала упростить порядок предоставления социальной помощи малоимущим жителям страны. Такой законопроект внес на рассмотрение в Государственную думу председатель фракции Сергей Миронов. Соавтором инициативы стала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. На текст соответствующего документа сослались журналисты телеканала "360.ru"

Предлагаю автоматически (беззаявительно) продлевать социальные выплаты малоимущим семьям и одиноким гражданам, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении их материального положения.

Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что в настоящее время многие россияне теряют поддержку от государства в связи с тем, что  по уважительным причинам не успевают подавать заявление.  Пропуск срока подачи документов часто связан не с улучшением материального положения, а с проблемами человека со здоровьем. В результате сложившаяся ситуация делает неэффективной систему социальной защиты населения. Депутаты предложили коллегам сохранить за органами соцзащиты их право при необходимости запросить у людей дополнительные документы о финансовом положении семьи.

Фото: Piter.tv

