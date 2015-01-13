75% петербуржцев оценили негативно влияние СВО на свою карьеру

Только 3% горожан положительно оценивают влияние СВО.

Стало известно, что три четверти петербуржцев негативно оценивают влияние СВО на территории Украины на свою карьеру. Это самое высокое значение в стране. Об этом 28 декабря следуют данные из опроса hh.ru.

Только 3% горожан положительно оценивают влияние СВО. Однозначно негативным эффект назвали 57% респондентов из Петербурга, что на 10% больше, чем в среднем по России.

В пресс-службе добавили, что в общем негативную оценку влиянию событий этого года дали 75% петербуржцев, это самый высокий показатель по стране. При этом в Москве в общем негативную оценку влиянию на карьеру дают 68% респондентов.

По данным опроса, 48% опрошенных хотели бы переехать в другую страну. Еще 13% респондентов планируют переехать в другой регион России, еще 1% – в другой город рядом со своим регионом. 11% респондентов ответили, что уже переехали куда либо. Не хотят переезжать 27%.

Отмечается, что петербуржцы чаще других россиян хотят сменить именно страну. За ними идут москвичи - 44% опрошенных, а также жители Челябинска и Татарстана. риоритет для петербуржцев - Европа, потом идут США и Канада, страны Азии, СНГ и Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые горожане хотят в Саудовскую Аравию.

Фото: Piter.tv