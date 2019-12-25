Опрос: почти половина петербуржцев хочет переехать в другую страну

По данным опроса, 48% опрошенных хотели бы переехать в другую страну.

Почти половина опрошенных петербуржцев хотят переехать в другие города и страны. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

По данным опроса, 48% опрошенных хотели бы переехать в другую страну. Еще 13% респондентов планируют переехать в другой регион России, еще 1% – в другой город рядом со своим регионом. 11% респондентов ответили, что уже переехали куда либо. Не хотят переезжать 27%.

Отмечается, что петербуржцы чаще других россиян хотят сменить именно страну. За ними идут москвичи - 44% опрошенных, а также жители Челябинска и Татарстана. риоритет для петербуржцев - Европа, потом идут США и Канада, страны Азии, СНГ и Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые горожане хотят в Саудовскую Аравию.

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Фото: Piter.tv

