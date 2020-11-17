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Астролог Василиса Володина дала несколько советов женщинам на февраль
Сегодня, 11:58
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Alena_Zinovieva

Астролог Василиса Володина дала несколько советов женщинам на февраль

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Сейчас Венера гостит в Водолее, в это время стоит легче смотреть на происходящее вокруг.

Астролог Василиса Володина поделилась с женщинами несколькими советами на февраль. Сейчас Венера гостит в Водолее, в это время стоит легче смотреть на происходящее вокруг. Об этом она написала в своем Instagram.

Планета любви и земных форм Венера будет находиться в гостях у Водолея до 25 февраля. В этот период необходимо пустить в свою жизнь немного легкости. Это время для того, чтобы выходить за установленные самим собой рамки и устремить взгляд в будущее.  

"Легкую сумасшедшинку" женщинам захочется внести в свой внешний вид. Хорошее время для пробы косметологических новинок, однако с зоной шеи и нижней челюсти сейчас лучше не экспериментировать. В целом стоит относиться аккуратно к желанию выделиться. Астролог уверена, что это принесет лишь краткосрочное удовольствие.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год.

Фото: Instagram / vasilisa.volodina

Теги: астролог, василиса володина, советы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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