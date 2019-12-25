Уровень заражения гриппом и ОРВИ в Петербурге подскочил почти на четверть

Тревожные цифры из поликлиник Петербурга покажут, почему сейчас важно надевать маску.

Показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Санкт-Петербурге за минувшую неделю демонстрируют резкий рост, в то время как в Ленинградской области ситуация развивается более сдержанно. Об этом свидетельствуют оперативные статистические данные, предоставленные Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За прошедшую неделю в Санкт-Петербурге было зафиксировано увеличение количества случаев заболевания ОРВИ и гриппом на 23,0%. В соседнем регионе, Ленинградской области, аналогичный рост оказался существенно ниже и составил 7,0%.

В управлении подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка остается в рамках ожидаемого сезонного подъема активности респираторных вирусов. На текущий момент в Петербурге против гриппа привито 3 311 108 человек, что составляет 59,2% от общей численности населения города.

В Ленинградской области вакцинацию прошли 1 202 676 жителей, что эквивалентно 61,0% охвата.

