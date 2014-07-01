В Ленобласти достигнут коллективный иммунитет от гриппа

Прививку поставили 60% жителей.

В Ленинградской области достигнут коллективный иммунитет от гриппа: прививку поставили 1 млн 153 тысячи человек или 60% жителей. На аппаратном совещании в областном правительстве Александр Дрозденко принял доклад комздрава о ходе вакцинации и прохождении осеннего эпидсезона в регионе.

Районы-лидеры по вакцинации от гриппа – Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский.

Бесплатно вакцинироваться можно во всех медицинских организациях региона – полный список адресов можно найти по ссылке.

В Петербурге от гриппа привились более 3 млн человек.

Фото: unsplash