В Ленобласти достигнут коллективный иммунитет от гриппа

В Ленинградской области достигнут коллективный иммунитет от гриппа: прививку поставили 1 млн 153 тысячи человек или 60% жителей. На аппаратном совещании в областном правительстве Александр Дрозденко принял доклад комздрава о ходе вакцинации и прохождении осеннего эпидсезона в регионе.
Районы-лидеры по вакцинации от гриппа – Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский.
Бесплатно вакцинироваться можно во всех медицинских организациях региона – полный список адресов можно найти по ссылке.
В Петербурге от гриппа привились более 3 млн человек.
Фото: unsplash
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