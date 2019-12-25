В Петербурге от гриппа привились более 3 млн человек

Это 55,11% охвата населения.

В Петербурге продолжается кампания по вакцинации против гриппа. По данным Роспотребнадзора на 14 ноября, в Северной столице привились против гриппа 3 086 339 человек, в том числе 632 842 ребенка, что составляет 55,11% охвата населения.

Петербуржцам напомнили, что после вакцинации, даже если человек заболел, то он перенесет заболевание в легкой форме, без осложнений и быстро выздоровеет. Именно для этого проводится вакцинация: предупредить последствия, в том числе очень тяжелые.

Инфографика: Роспотребназор СПб

Важно помнить, что после вакцинации для формирования иммунитета понадобится не менее 2 недель.

Ранее эксперты рассказали о важности вакцинации.

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Фото: unsplash