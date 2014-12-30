Эксперты рассказали о важности вакцинации

Вакцинацию от гриппа в городе на Неве уже прошло более 33% населения, что составляет 53% от общего плана.

Вакцинацию от гриппа в городе уже прошло более 33% населения, что составляет 53% от общего плана. Специалисты обсудили методы профилактики заболевания в рамках программы "Радиоклуб на Карповке", пишет "Петербургский дневник".

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева подчеркнула активность вакцинационной кампании в этом году. Уже сделано более 1,8 миллиона прививок среди взрослых и детей. Наиболее активным районом оказался Приморский, где привились более 268 тысяч человек. Для удобства жителей работают мобильные пункты у станций метро, где достаточно предъявить паспорт или другое удостоверение личности. Планируется завершить кампанию к концу ноября.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению Елена Дондурей отметила раннее начало периода заболеваний гриппом в этом году. Первые случаи зафиксированы в сентябре у непривитых детей. Для укрепления здоровья важны полноценный сон и регулярное промывание носа физраствором или морской водой.

Ведущий методист Военно-медицинского музея Ольга Черняева напомнила о первых случаях массовых вспышек гриппа в России в 1729-1730 годах. Тогда предлагались меры изоляции больных и строительство специальных домов для них. Это было значительным шагом в борьбе с инфекциями.

Заместитель главного врача по медицинской части клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Владимир Мусатов подчеркнул невозможность заражения непосредственно после вакцинации. Вакцина помогает избежать тяжелых форм заболевания и неблагоприятных исходов. Он также рекомендовал здоровый образ жизни и позитивный настрой.

Писатель Алексей Сальников, известный по роману "Петровы в гриппе и вокруг него", признал грипп глубоко укоренившимся в русской культуре. Он добавил, что не планирует продолжать эту тему в своих произведениях.