Инициатор памятника погибшим медикам прокомментировала тайное открытие "Печального ангела" с губернатором Петербурга

Все работа "от" и "до" по памятнику велась жителями Петербурга совместно с администрацией Петроградского района, однако церемонию решили провести заранее и без горожан.

Сегодня, 4 марта, в Петербурге на день раньше срока открыли памятник погибшим медикам. Инициаторов создания скульптуры — Галину Артеменко и Ирину Маслову — не пригласили, мероприятие прошло при участии чиновников по главе с губернатором Александром Бегловым. Piter.TV поговорил с организатором первого мемориала погибшим медикам "Стены памяти" Ириной Масловой о случившемся.

По словам нашей собеседницы, памятник администрация губернатора, похоже, собиралась открыть еще 2 марта.

Напрягли вообще всех людей: тех, кто отливал памятник, тех, кто готовил его установку и заставили привезти его вчера и установить. рассказала Ирина Маслова.

При этом 1 марта организатор созванивалась с пресс-секретарем Петроградского района, где ей подтвердили, что мероприятие пройдет 4 марта.

Вдове Романа Шустрова Марии Касьяненко, по проекту которого создавалась скульптура, было не понятно, к чему такая спешка. Сегодня она оказалась на церемонии открытия "Печального ангела", сама того не желая. Пресс-служба Смольного опубликовала на сайте целых 8 фотографий, на которых есть Мария, однако в мероприятии женщина участвовать не планировала.

Накануне вдове позвонили из администрации Петроградского района и сообщили о том, что губернатор Петербурга хочет обсудить с ней открытие памятника. По факту "обсуждение" оказалось самим открытием, деваться было некуда.

Ирина Маслова подчеркнула, что скульптура была создана полностью на народные деньги, а этим тайным открытием Александр Беглов присвоил заслугу себе. Пресс-служба передала слова градоначальника, который поблагодарил, что его "пригласили", хотя на самом деле этого никто не делал.

Это никакой не проект, мы все сделали сами и скинулись сами. Сначала была сделана 3-D модель, потом более полутора месяцев шла отливка, доработка памятника. Еще надо было дождаться, когда уйдут морозы, так как нельзя делать установку в холодную погоду. <...> Нельзя украсть памятник, нельзя украсть идею. отметила активистка.

Ирина Маслова считает, что сегодня губернатор утратил доверие горожан. Она планирует инициировать письмо президенту РФ о снятии главы города со своего поста. Также в мероприятии участвовал глава Петроградского района Иван Громов, но выбора, участвовать или нет, у него, по словам нашей собеседницы, не было.

Народное открытие памятника погибшим медикам начнется 4 марта в 12:00. На нем будут присутствовать медицинские работники и родственники погибших медиков, волонтеры, которые помогали искать портреты для "Стены памяти". Рядом с памятником расположится QR-код, перейдя на который, можно будет прочесть весь список имен умерших медиков. По словам активистки, сейчас количество портретов достигло 160.

Фото: Piter.TV