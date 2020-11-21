"Печальный ангел" на набережной реки Карповки оказался бесхозным

Мемориал, установленный в марте 2021 года, начал шататься после многочисленных с ним фотосессий.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский 1 ноября в своем телеграм-канале сообщил, что мемориал погибшим в пандемию коронавируса врачам "Печальный ангел" на набережной реки Карповки не числится на балансе у районной администрации. Зампред партии "Яблоко" написал Владимиру Омельницкому, главе Петроградского района, с просьбой взять скульптуру на баланс.

"Печальный ангел", установленный в марте 2021 года, начал шататься после многочисленных с ним фотосессий. Сотрудники музея Петербургских ангелов попытались укрепить мемориал, однако они не могут регулярно заниматься его содержанием.

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Фото: Телеграм / Пул 78