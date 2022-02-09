Спасатели выловили каршеринг из реки Карповки

Салон авто оказался пуст, обошлось без жертв.

Ночью 11 ноября в Петроградском районе произошло ДТП – легковой автомобиль пробил ограждение на набережной и улетел в реку Карповку. Сегодня сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга достали упавшее авто со дна с помощью автокрана, – сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Чтобы выловить каршеринг из реки, водолазу потребовалось нырять на самое дно и прицепить трос к утонувшей машине. Улов осмотрели: салон, к радости спасателей, оказался пуст.

Ранее мы рассказывали, что из Фонтанки выловили нож, с помощью которого ранее было совершено убийство.

Видео: МЧС Санкт-Петербурга