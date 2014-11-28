Из Фонтанки выловили нож, с помощью которого ранее было совершено убийство

Орудие убийства принадлежит гражданину Узбекистана, который в начале октября убил своего соотечественника на Октябрьской набережной.

В ходе сбора доказательств по уголовному делу об убийстве гражданина Узбекистана в начале Октября следственный отдел Невского района выловил из реки Фонтанки нож, с помощью которого ранее и было совершено убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что преступление было совершено ночью 6 октября. 28-летний мигрант, находясь недалеко от Октябрьской набережной, на почве ревности решил зарезать своего соотечественника. Фигурант дела нанес удары ножом в область шеи и торса, из-за чего пострадавший скончался на месте. Злоумышленника настигли в "Пулково" при попытке сбежать из страны.

В настоящее время сбор прочих доказательств по данному уголовному делу органами следствия продолжается. Ранее мы также рассказывали, что другому гражданину Узбекистана, убившему своего соотечественника в Колпино, назначили 9 лет пребывания в колонии строгого режима.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу