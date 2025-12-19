На 2-м Муринском продолжили демонтаж здания ВНИИБ

Напомним, работы, начавшиеся 8 января, временно приостанавливали.

В Петербурге на 2-м Муринском проспекте продолжается снос бывшего здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Очевидцы сообщают о задержании активистов.

Напомним, работы, начавшиеся 8 января, временно приостанавливали. Демонтажу пытаются помешать вовлеченные местные жители: часть из них выстроилась вдоль стен и возле техники. Однако горожан с территории объекта выводят правоохранители.

Снос ведет ООО "2-й Муринский", на месте ВНИИБ планируется возведение многоэтажки. Ордер выдан до осени 2027 года. При этом КГИОП обратился к полицейским, поскольку здание временно обладает "признаками объекта культурного наследия".

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС