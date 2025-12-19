  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На 2-м Муринском продолжили демонтаж здания ВНИИБ
Сегодня, 16:26
199
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На 2-м Муринском продолжили демонтаж здания ВНИИБ

0 0

Напомним, работы, начавшиеся 8 января, временно приостанавливали.

В Петербурге на 2-м Муринском проспекте продолжается снос бывшего здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Очевидцы сообщают о задержании активистов. 

Напомним, работы, начавшиеся 8 января, временно приостанавливали. Демонтажу пытаются помешать вовлеченные местные жители: часть из них выстроилась вдоль стен и возле техники. Однако горожан с территории объекта выводят правоохранители. 

Снос ведет ООО "2-й Муринский", на месте ВНИИБ планируется возведение многоэтажки. Ордер выдан до осени 2027 года. При этом КГИОП обратился к полицейским, поскольку здание временно обладает "признаками объекта культурного наследия". 

Ранее мы рассказывали о том, что бывший дом архитектора Гребенки на Васильевском острове признан памятником. 

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС 

Теги: внииб, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии