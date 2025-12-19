Снос здания ВНИИБ остановлен на 2-м Муринском проспекте

Планируется, что на месте постройки появится многоэтажка.

На 2-м Муринском проспекте в Петербурге 8 января стартовал демонтаж здания бывшего ВНИИБ. К настоящему времени снос приостановлен: на территорию объекта попали общественники, передает tg-канал "SOS СПб СНОС".

Планируется, что на месте постройки появится многоэтажка, рассказали следователи. По данным СК РФ, работы разрешены до 2027 года. При этом городской КГИОП планирует обратиться в полицию, пишет "Фонтанка". С 22 декабря 2025 года комитет рассматривает заявление о включении здания в реестр памятников, пока оно обладает статусом с "признаками объекта культурного наследия".

Ранее на Piter.TV: Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сносе исторической фабрики-кухни в Петербурге. Застройщик возобновил демонтаж здания 1928 года постройки.

Видео, фото: Telegram / SOS СПб СНОС