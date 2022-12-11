Певица Вера Брежнева впервые за почти год выступила перед зрителями в Риге. Об этом сообщает портал РИА "Informing".
Концерт состоялся в столице Латвии 7 декабря. О выступлении певицы сообщила ее младшая дочь Сара в своем блоге. Брежнева вышла на сцену под новым псевдонимом VERA.
Также сообщается, что певица вышла выступала в светлом свободном платье, которое скрывало ее фигуру. Некоторые из зрителей подметили, что у Брежневой скорее всего намечается пополнение.
Ранее мы сообщали, что Жуков после инцидента отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже.
Видео: YouTube / Live Concerts
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