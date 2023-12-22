Стал известен список погибших и пострадавших при падении автобуса с моста в Петербурге

В салоне транспортного средства находились около 20-ти человек.

В Сети опубликовали имена людей, погибших и пострадавших в результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге. Список был предоставлен изданию "Известия" источником.

В результате происшествия погибли три человека: Марина Ю., родившаяся в 1995 году, Елена Ш., родившаяся в 1982 году, и Андрей Р., родившийся в 1968 году. Среди них есть уроженка Казахстана и два местных жителя. Источник также сообщил, что в ДТП погиб мужчина в возрасте 30–40 лет, но его личность пока не установлена. В списке пострадавших значатся пять человек: Тамара Г., родившаяся в 1952 году в Калининской области (ныне Тверская область), Алексей Х., которому около 65-ти лет, проживающий в Петербурге Дмитрий Л., родившийся в 1988 году, а также две неизвестные женщины в возрасте около 60-ти лет. Ранее Следственный комитет России сообщил, что число погибших в результате опрокидывания автобуса в Мойку увеличилось до семи.

10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста. В салоне транспортного средства находились около 20-ти человек.

Ранее мы сообщили о том, что опубликованы кадры из салона автобуса, который упал в Мойку.

Видео: Telegram / МЧС России