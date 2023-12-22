Опубликованы кадры из салона автобуса, который упал в Мойку

Страшный момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными внутри транспортного средства.

Видео из салона автобуса, упавшего с моста в Петербурге, было опубликовано в сети. Страшный момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными внутри транспортного средства.

На кадрах видно, как водитель пытается управлять автобусом, однако ему не удается справиться с ситуацией. После этого запись прерывается.

Авария произошла в пятницу, 10 мая. Автобус съехал с Поцелуева моста в реку Мойку. В салоне находились около 20-ти пассажиров. По последним данным ГСУ СК РФ, число погибших в аварии возросло до семи человек.

Водитель утверждает, что причиной инцидента стали неисправные тормоза: возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности. Водитель автобуса был задержан.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на месте ДТП с автобусом завершены водолазные спасательные работы.

Видео: Telegram / 112