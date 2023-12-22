Галерея экспериментального звука отметит 25-летие в Петербурге

На концерте гостям покажут коллаж из архивов ГЭЗ-21. Он включит в себя воспоминания очевидцев, видеофрагменты, беседы, звуковой перформанс.

Проект "Галерея экспериментального звука" (ГЭЗ-21) отпразднует 25-летие программой "Новая электронная музыка". Юбилей пройдёт на Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда в Александринском театре.

"Галерея экспериментального звука" работает в жанрах нойз, индастриал, а также импровизационной музыки, электроакустики, полевых записей, звукового перформанса, многоканальной музыки. По словам представителей пресс-службы Новой сцены, на концерте гостям покажут коллаж из архивов ГЭЗ-21. Он включит в себя воспоминания очевидцев, видеофрагменты, беседы, звуковой перформанс. Кроме того, в фойе все желающие смогут ознакомиться с выставкой авторских музыкальных инструментов.

Проект "ГЭЗ-21" был основан в 1999 году. Галерея задумывалась как площадка для музыкантов, которые экспериментируют со звуком, и для коллективов, не вписывающихся в мейнстрим.

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Фото: Pxhere