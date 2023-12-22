Фестиваль "Ленинградская музыкальная весна" состоится в Петербурге

Главная цель организаторов – привлечь внимание публики к преобразованию Ленинграда в Петербург через музыку современных композиторов.

Фестиваль "Ленинградская музыкальная весна" в текущем году объединит прошлое и настоящее. Это будет уже 57-ой фестиваль подряд. О предстоящем событии рассказал художественный руководитель фестиваля и председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов.

Танонов подчеркнул, что особенностью этой "Весны" станет ее мультиформатность, мультижанровость и мультистилистичность. Таким образом, посетители фестиваля смогут насладиться концертами симфонической, камерной, хоровой музыки, а также выступлениями эстрадно-симфонического оркестра. Главная цель организаторов – привлечь внимание публики к преобразованию Ленинграда в Петербург через музыку современных композиторов.

Фестивальные мероприятия пройдут на сценах Академической капеллы, концертного зала Яани Кирик, Дубового зала Союза композиторов, а также театра "ЛДМ. Новая сцена".

Открытие фестиваля запланировано на 11 мая и состоится под названием "Ленинградская коммуналка". Завершится "Весна" 23 мая программой "Ленинградский трамвай", которая символизирует путешествие по историческим и культурным местам города.

Ранее мы сообщили о том, что с 16 по 18 мая ограничат движение в центре Петербурга из-за проведения "ТранспортФеста".

Фото: composers-spb.ru