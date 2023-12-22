Генеральскую уху из корюшки сварили в Южно-Приморском парке

На два дня праздника корюшки заготовлено несколько тонн рыбы.

В эти выходные в Южно-Приморском парке проходит ежегодный праздник, посвященный петербургскому гастрономическому бренду — корюшке. Это 21-е по счету событие, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Корюшку готовят как по традиционным, так и по историческим рецептам. Например, посетители могут попробовать генеральскую уху, которую варят в большом котле объемом в тысячу литров по рецепту первого генерал-губернатора Петербурга Александра Меньшикова, включающему 11 сортов рыбы.

На два дня праздника заготовлено несколько тонн рыбы. Организаторы уверяют, что корюшки хватит всем. Кроме того, предусмотрена развлекательная программа: конкурсы и мастер-классы для гостей всех возрастов.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"