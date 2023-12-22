Водитель утонувшего в Мойке автобуса фиктивно регистрировал у себя мигрантов

В связи с этим фактом органами ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (о фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

По поручению руководителя Следственного комитета А.И. Бастрыкина, в ходе расследования уголовного дела о гибели пассажиров автобуса, который упал в Мойку, проверяются возможные нарушения в сфере миграционного законодательства.

По результатам предварительного следствия установлено, что водитель автобуса проводил фиктивную регистрацию более 10-ти иностранных граждан за вознаграждение в своей квартире в феврале-марте 2024 года. В связи с этим фактом органами ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (о фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств преступления и проверки других возможных нарушений миграционного законодательства.

Ранее суд Петербурга отправил Рахматшоха Курбонова под арест до 9 июля.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга