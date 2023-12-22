Температура в Ленобласти достигнет +17 градусов 13 мая

В некоторых районах в ночное время возможна гололедица.

По прогнозу ГУ МЧС РФ, 13 мая в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, в некоторых местах возможно понижение до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, в некоторых местах возможно повышение до +17 градусов.

Также в некоторых районах в ночное время возможна гололедица.

Ранее мы сообщили о том, что воскресенье порадует петербуржцев небольшим потеплением.

Фото: Pxhere