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Температура в Ленобласти достигнет +17 градусов 13 мая
Сегодня, 14:53
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Температура в Ленобласти достигнет +17 градусов 13 мая

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В некоторых районах в ночное время возможна гололедица.

По прогнозу ГУ МЧС РФ, 13 мая в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, в некоторых местах возможно понижение до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, в некоторых местах возможно повышение до +17 градусов.

Также в некоторых районах в ночное время возможна гололедица.

Ранее мы сообщили о том, что воскресенье порадует петербуржцев небольшим потеплением.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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