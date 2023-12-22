  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Воскресенье порадует петербуржцев небольшим потеплением
Сегодня, 9:03
132
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Воскресенье порадует петербуржцев небольшим потеплением

0 0

Температурные показатели постепенно пойдут вверх, однако пока останутся ниже климатической нормы.

В воскресенье, 12 мая, Петербург будет находиться в зоне влияния восточной периферии антициклона. В течение дня в регионе будет царить преимущественно солнечная и сухая погода, а температурные показатели постепенно пойдут вверх, однако пока останутся ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура в Северной столице составит +10…+12°, в Ленобласти +8…+13°. Порывы северо-западного ветра составят 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии