Воскресенье порадует петербуржцев небольшим потеплением

Температурные показатели постепенно пойдут вверх, однако пока останутся ниже климатической нормы.

В воскресенье, 12 мая, Петербург будет находиться в зоне влияния восточной периферии антициклона. В течение дня в регионе будет царить преимущественно солнечная и сухая погода, а температурные показатели постепенно пойдут вверх, однако пока останутся ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура в Северной столице составит +10…+12°, в Ленобласти +8…+13°. Порывы северо-западного ветра составят 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV