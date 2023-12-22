Лоси в Ленобласти начали сбиваться в группы и отращивать рога

У лосих идет период родов, и они держатся в одиночку.

Биолог Павел Глазков поделился историей о своей встрече с лосями в Всеволожском районе Ленобласти. Сейчас у лосих идет период родов, и они держатся в одиночку, в то время как самцы собираются в группы и начинают отращивать новые рога, пояснил специалист.

Глазкову посчастливилось встретить группу из четырех лосей, которые спокойно питались и почти сливались с окружающей средой. На голове одного из самцов он заметил зачатки будущих ветвистых рогов.

Сейчас рожки представляют собой мягкие, нежные образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Пока они не отвердели, их легко повредить. И женихи к ним относятся очень бережно. Павел Глазков, биолог

Ранее мы сообщили о том, что волчеягодник смертельный зацвел в Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков