Правительство направит около 1,3 млрд рублей на реализацию лизинговой поддержки МСП

По словам Мишустина, еще больше компаний смогут оформить соглашения по льготным ставкам.

Правительство России направит около 1,3 млрд рублей на реализацию лизинговой поддержки МСП. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, дополнительное финансирование позволит расширить число участников программ, которые ведет "МСП Лизинг". Мишустин отметил, что еще больше компаний смогут оформить соглашения по льготным ставкам и получить необходимую технику.

Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства – один из приоритетов работы правительства. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин рассказал о перспективах развития строительной и транспортной отраслей России.

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