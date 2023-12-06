Мишустин рассказал о перспективах развития строительной и транспортной отраслей России

По его словам, за последние годы в стране возводили современные жилые дома и строили крупные дорожные объекты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о перспективах развития строительной и транспортной отраслей страны. Об этом он заявил на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".

Глава правительства подчеркнул, что за последние годы в стране возводили современные жилые дома в рекордных объемах и строили крупные дорожные объекты с соблюдением сроков. По его словам, ежегодно сейчас улучшают свои жилищные условия свыше 3,5 млн российских семей. Также Мишустин отметил, что в 2023 году планируется построить свыше 100 млн кв. м жилья. Кроме того, за следующие четыре года будет усовершенствовано 150 тыс. км автодорог.

Ранее Мишустин заявил, что Россия добилась значительных успехов в медицине за последние 20 лет.

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