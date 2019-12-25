В Киеве воздушная тревога парализовала транспорт на пять часов

Общественный транспорт в столице Украины встал из‑за сирены.

В Киеве зафиксирован масштабный сбой в работе городского транспорта, вызванный продолжительной воздушной тревогой. Сирена звучала более пяти часов, что привело к серьёзным перебоям в движении автобусов, троллейбусов и другого общественного транспорта.

По данным местных СМИ, на дорогах образовались многокилометровые заторы, а на остановках скопились большие очереди пассажиров. Люди не могли дождаться рейсов в течение длительного времени, что усугубило ситуацию в часы пик.

Официальный ресурс оповещения населения подтвердил, что тревога в столице продолжалась более пяти часов. В соцсетях очевидцы публикуют кадры с пустыми улицами в одних районах и забитыми машинами – в других.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)