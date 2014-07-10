  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:47
37
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: Россия добилась значительных успехов в медицине за последние 20 лет

0 0

По его словам, страна гордится своими врачами и медсестрами, которые выбрали призванием спасение жизней и здоровья людей.

Россия добилась значительных успехов в медицине за последние 20 лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".

Глава правительства отметил, что Россия гордится своими врачами и медсестрами, которые выбрали призванием спасение жизней и здоровья людей. Он подчеркнул, что их можно называть настоящими героями. Также Мишустин добавил, что российские ученые работают над новыми препаратами

Ранее Мишустин рассказал о производстве медицинского оборудования и материалов для нужд спецоперации.

Видео: Правительство России

Теги: медицина, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии