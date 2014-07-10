Мишустин: Россия добилась значительных успехов в медицине за последние 20 лет

По его словам, страна гордится своими врачами и медсестрами, которые выбрали призванием спасение жизней и здоровья людей.

Россия добилась значительных успехов в медицине за последние 20 лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".

Глава правительства отметил, что Россия гордится своими врачами и медсестрами, которые выбрали призванием спасение жизней и здоровья людей. Он подчеркнул, что их можно называть настоящими героями. Также Мишустин добавил, что российские ученые работают над новыми препаратами

Ранее Мишустин рассказал о производстве медицинского оборудования и материалов для нужд спецоперации.

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