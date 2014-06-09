По его словам, промышленные предприятия смогли наладить производство мобильной медицинской инфраструктуры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о производстве медицинского оборудования и материалов для нужд спецоперации. Об этом он заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

По словам главы правительства, российские промышленные предприятия смогли оперативно наладить производство мобильной медицинской инфраструктуры. Он также отметил, что в стране впервые запущено производство некоторых позиций специального медицинского инструментария. Мишустин подчеркнул необходимость постоянно отслеживать ситуацию с предоставлением соцподдержки участникам спецоперации и их семьям.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года.

Видео: Минобороны России