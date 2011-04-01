Мишустин: РФ продолжает развиваться вопреки вызовам и давлению извне

Вызовы и давление извне не остановили развитие России, в том числе сейчас внутри страны расширяется внутреннее производство. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на международном экспортном форуме "Сделано в России - 2023" председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник привел участникам мероприятия информацию от Росстата. Согласно данным профильного ведомства, за первые восемь месяцев текущего года рост в обрабатывающих отраслях превысил 6,5 процента.
Значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства. Идет активное формирование экономики предложения, как нам поручил президент. Экспорт - существенный элемент для укрепления такой динамики.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Михаил Мишустин заметил, что форум даст возможность экспертам обсудить ключевые задачи во внешнеэкономической сфере, обменяться конкретным практическим опытом увеличения экспорта и продвижения товаров за рубежом, а также найти совместные решения для экономики, которые будут работать в различных государствах.
Мишустин прибыл на международный экспортный форум "Сделано в России – 2023".
Фото и видео: Правительство России, Telegram / ТАСС
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