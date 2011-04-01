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Мишустин: РФ продолжает развиваться вопреки вызовам и давлению извне

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Глава кабмина России выступил на форуме "Сделано в России".

Вызовы и давление извне не остановили развитие России, в том числе сейчас внутри страны расширяется внутреннее производство. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на международном экспортном форуме "Сделано в России - 2023" председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник привел участникам мероприятия информацию от Росстата. Согласно данным профильного ведомства, за первые восемь месяцев текущего года рост в обрабатывающих отраслях превысил 6,5 процента.

Значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства. Идет активное формирование экономики предложения, как нам поручил президент. Экспорт - существенный элемент для укрепления такой динамики.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин заметил, что форум даст возможность экспертам обсудить ключевые задачи во внешнеэкономической сфере, обменяться конкретным практическим опытом увеличения экспорта и продвижения товаров за рубежом, а также найти совместные решения для экономики, которые будут работать в различных государствах.

Мишустин прибыл на международный экспортный форум "Сделано в России – 2023".

Фото и видео: Правительство России, Telegram / ТАСС

Теги: кабмин, михаил мишустин, сделано в россии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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