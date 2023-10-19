Главе правительства рассказали о принципах системы сигнального освещения пешеходного перехода.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на международный экспортный форум "Сделано в России – 2023". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин начал осмотр со стенда тюменской компании "Смарт Си", которая первой в России создала системы сигнального освещения пешеходного перехода. Главе правительства рассказали о принципах системы, фиксирующей появление объекта в зоне пешеходного перехода. В 36 регионах установлено более 460 таких комплексов. Также Мишустин поддержал инициативу гендиректора "Смарт Си" о необходимости развития технологии.

Ранее мы сообщали, что правительство направит финансирование на закупку общественного транспорта для новых регионов.

Видео: Правительство России