Правительство направит финансирование на закупку общественного транспорта для новых регионов

Михаил Мишустин рассказал, что Да и поездки в новых регионах станут более удобными.

По поручению российского президента Владимира Путина в стране ведется работа по обновлению парка общественного транспорта в регионах, в том числе в рамках профильного национального проекта, с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Соответствующее заявление председатель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в ходе оперативного заседания с коллегами. Благодаря этому решению субъекты РФ уже получили более одной тысячи единиц современного и безопасного транспорта. Денежные средства уйдут на закупку более 300 автобусов для Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В текущем году этот транспорт выйдет на улицы городов и населенных пунктов этих регионов, что поможет организовать новые маршруты, укрепить связи между районами, и жители смогут быстрее добираться до работы, учебы и социальных организаций. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство выделило 5 млрд рублей на внедрение высокотехнологичной продукции.

Фото и видео: Правительство России