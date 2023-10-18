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Правительство направит финансирование на закупку общественного транспорта для новых регионов

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Михаил Мишустин рассказал, что Да и поездки в новых регионах станут более удобными.

По поручению российского президента Владимира Путина в стране ведется работа по обновлению парка общественного транспорта в регионах, в том числе в рамках профильного национального проекта, с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Соответствующее заявление председатель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в ходе оперативного заседания с коллегами. Благодаря этому решению субъекты РФ уже получили более одной тысячи единиц современного и безопасного транспорта.  Денежные средства уйдут на закупку более 300 автобусов для Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В текущем году этот транспорт выйдет на улицы городов и населенных пунктов этих регионов, что поможет организовать новые маршруты, укрепить связи между районами, и жители смогут быстрее добираться до работы, учебы и социальных организаций. 

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России

Теги: кабин, михаил мишустин, новые регионы, общественный транспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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