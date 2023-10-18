Правительство выделило 5 млрд рублей на внедрение высокотехнологичной продукции

Глава кабмина РФ рассказал о разработке импортозамещающих проектов.

Российское правительство выделило пять миллиардов рублей на создание, проведение научно-исследовательнх и опытно-конструкторских работ, внедрение высокотехнологичной продукции в стране. Соответствующее заявление председатель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в ходе оперативного заседания с коллегами. Чиновник заметил, что глава государства Владимир Путин говорил о важности формирования собственных компетенций в критически важных отраслях. Такое решение позволит властям оказать финансирование порядка 70 проектов, связанных с металлургией, станкостроением, химической промышленность, тяжелым, нефтегазовым и транспортным машиностроением

Такие разработки востребованы на российском рынке, и мы рассчитываем, что в ближайшие 4 года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей по всем проектам, получившим государственную поддержку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России заметил, что объем выделенных денежных средств отечественные предприятия смогут компенсировать часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, также разработку и вывода в эксплуатацию импортозамещающей продукции. Известно, что за последние четыре года последние кабмином выделялось около 50 миллиардов рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Средства получили более 300 проектов по стране.

Правительство предложило расширить возможности применения налогового вычета.

Фото и видео: Правительство России