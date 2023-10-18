Глава кабмина РФ оценил нововведение в сфере налогов.

Российское правительство предложило расширить возможности применения налогового вычета по поручению главы государства Владимира Путина. Соответствующее заявление председатель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в ходе оперативного заседания с коллегами. Известно, что новые правила будут работать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, а также вкладов по программе долгосрочных сбережений, которая будет запущена в стране с начала 2024 года.

Законопроект, направленный на поддержку инвестиционной активности граждан. Предлагается расширить возможности применения механизма налогового вычета при выполнении общего ключевого условия – срок вложений должен составить не менее 10 лет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник пояснил россиянам, что граждане смогут возвращать и часть расходов на приобретение ценных бумаг. Благодаря нововведениям у жителей страны появится больший выбор в том, как преумножить личные накопления.

Мишустин рассказал, где в России сложился наибольший кадровый спрос.

Фото и видео: Правительство России