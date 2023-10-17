Мишустин рассказал, где в России сложился наибольший кадровый спрос

Глава кабмина РФ оценил ситуацию с обучением молодых специалистов в стране.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, что наибольший кадровый спрос сложился в машиностроении и транспорте, а также химическое секторе. Соответствующей информацией с журналистами чиновник поделился в рамках выступления на стратегической сессии кабинета министров по вопросу трудового рынка страны.

Наибольший спрос на работников сложился в нашем машиностроении, в химическом секторе, в строительстве, на транспорте. В ближайшие несколько лет он, конечно, будет так же расти, особенно будет расти в сфере науки, в сфере здравоохранения, в сфере информационных технологий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт заметил, что отечественной системе образования в текущий момент нужны качественные изменения для того, чтобы выпускники вузов и колледжей выходили на рынок труда с теми компетенциями, которые позволят выполнять соответствующие функции, быть востребованными и конкурентоспособными. Михаил Мишустин заметил, что в стране сформирован хороший задел с прошлого учебного года, когда все старшие классы в образовательных учреждениях РФ стали профильными по самым актуальным направлениям для государства.

Правительство запускает эксперимент по созданию единого информационного ресурса о всех водных объектах России.

Фото и видео: Правительство России