Правительство запускает эксперимент по созданию единого информационного ресурса о всех водных объектах России

Реализация проекта стартует в трех пилотных субъектах.

Правительство России запускает эксперимент по созданию единого информационного ресурса о всех водных объектах страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Отмечается, что реестр будет содержать подробные сведения о реках, озерах и подземных водах на территории России. Реализация проекта стартует в трех пилотных субъектах: Тульская область, Ставропольский край и Чеченская Республика. Мишустин подчеркнул, что это решение будет способствовать повышению эффективности распоряжения водными богатствами страны.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 2,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности.

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