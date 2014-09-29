Правительство выделит 2,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности

Деньги выделят регионам, в которых действуют промышленные технопарки.

Правительство России выделит свыше 2,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Деньги выделят регионам, в которых действуют промышленные технопарки. Владимирская область получит 900 млн рублей из бюджета правительства. Также финансированием обеспечат Нижегородскую область (632,7 млн), Башкирию (504 млн) и Татарстан (241,8 млн). Мишустин отметил, что данная господдержка позволит управляющим компаниям частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры.

Ранее Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка.

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